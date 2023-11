L’incredibile storia di riscatto del papà allenatore che ha rivoluzionato la storia del tennis. Il documentario sul padre delle campionesse del tennis Venus e Serena in esclusiva stasera alle 21.15 su Sky Documentaries e alle 23 su Sky Sport Arena TUTTE LE NOTIZIE SULLE ATP FINALS

Si possono creare non una, ma due leggende dello sport partendo dal nulla? A questa domanda cerca di rispondere On the line - Richard, il segreto delle sorelle Williams, il documentario in esclusiva su Sky Documentaries domenica 12 novembre alle 21.15 e su Sky Sport Arena alle 23, in streaming su NOW e disponibile on demand.

La storia di Richard Williams, il tennis come riscatto Dopo il successo del biopic King Richard, On the line racconta - attraverso interviste inedite e materiale d’archivio - la storia di Richard Williams, figlio di un raccoglitore di cotone e padre delle campionesse del tennis Venus e Serena. Dopo un’infanzia fatta di sacrifici e privazioni, l’unico scopo di Richard è quello di dare alle figlie una vita felice e non costringerle nella povertà e nell’indigenza in cui lui è cresciuto. Pur sapendo poco o nulla sul tennis, Richard ha visto in quello sport, elitario e riservato, la possibilità di una vera svolta. Dopo un lungo percorso di allenamenti e competizioni, le due sorelle arriveranno ad aggiudicarsi, 73 Serena e 49 Venus, titoli WTA, segnando in modo indelebile la storia del tennis. On the Line è un viaggio che va dalle povere strade di Shreveport in Louisiana, fino ai campi di Wimbledon, raccontando la dura lotta contro il razzismo e il sistema d’oppressione. Il regista americano Stuart McClave va alla ricerca delle testimonianze di importanti personalità del tennis come Katrina Adams, Billie Jean King, Brad Gilbert, realizzando un ritratto illuminante della famiglia Williams e di come abbia rivoluzionato il mondo del tennis, facendosi valere grazie al proprio talento e alla propria determinazione.

Il documentario stasera alle 23 su Sky Sport Arena On the line - Richard, il segreto delle sorelle Williams è un documentario diretto da Stuart McClave in prima visione su Sky Documentaries, domenica 12 novembre alle 21.15 e alle 23 su Sky Sport Arena, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.