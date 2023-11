Tocca ad Alcaraz e Medvedev: il programma di oggi

È il giorno di Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . All'esordio assoluto nel torneo, lo spagnolo affronterà Sascha Zverev, campione nel 2018 e 2021. In serata spazio al derby russo tra Medvedev e Rublev. La programmazione di oggi sui canali Sky

Seconda giornata alle Nitto ATP Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Dopo l'esordio di Sinner e Djokovic, oggi tocca al Gruppo Rosso, quello guidato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce dal sorprendente ko a Bercy contro Safiullin e alla prima partecipazione in carriera alle Finals, affronterà Sascha Zverev, già battuto quest'anno nei quarti degli US Open e negli ottavi di Madrid. Sarà il settimo confronto tra i due: il bilancio è 3-3. In serata, invece, ci sarà il derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Già un anno fa i due russi si affrontarono sul veloce indoor di Torino: anche allora era la prima giornata del round robin e Rublev vinse in 3 set, dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Nel doppio, invece, debutterà la coppia n. 2 del seeding, formata dall'olandese Koolhof e il britannico Skupski - campioni quest'anno di Wimbledon - contro gli australiani Hijikata e Kubler. L'altro match di doppio sarà il remake della finale degli US Open: da una parte Salisbury e Ram, dall'altra Bopanna ed Ebden.