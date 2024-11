Verso Sinner-Medvedev: l'avvicinamento al match

Terzo e ultimo match di round robin a Torino per Sinner che alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW , affronterà Daniil Medvedev. Una sfida fondamentale per la qualificazione alle semifinali. L'avvicinamento verso il match dell'azzurro

Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Dopo i due successi convincenti contro De Minaur e Fritz, Jannik affronterà stasera (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) Daniil Medvedev, 4 del seeding, in quello che è ormai un grande classico del tennis contemporaneo. I due si affrontano per la 15 volta (7-7 i precedenti), con l'azzurro che si è imposto in 7 delle ultime 8 sfide, perdendo solo sull'erba di Wimbledon. In palio il pass per la semifinale, già raggiunta da Sinner nel 2023. Medvedev ha vinto il torneo dei maestri nel 2020, l'ultima edizione disputata a Londra.

Come arrivano Sinner e Medvedev

Jannik ci arriva con un record di 2-0, che gli permette di essere padrone del proprio destino: per conquistare la semifinale gli basterà conquistare un set. Diverso il discorso per Medvedev (1-1 in classifica), che deve necessariamente vincere e sperare in un risultato favorevole in Fritz-De Minaur.

