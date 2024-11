Atp Finals, tutto il programma di oggi su Sky

E' il giorno di Jannik Sinner e dei verdetti del girone Nastase: nel terzo e ultimo turno di round robin, l'azzurro cerca il pass per la semifinale contro Daniil Medvedev. Nel pomeriggio tocca ad Alex De Minaur contro Taylor Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quinta giornata alle Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. A Torino tornerà oggi in campo Jannik Sinner . L'azzurro affronta alle 20.30 Daniil Medvdev : vincendo anche solo un set sarebbe sicuro del passaggio in semifinale. 14 i precedenti, in perfetta parità: 7-7 . Nel pomeriggio apre la sfida tra Alex De Minaur, ancora a secco di successi, e Taylor Fritz: l'americano è padrone del proprio destino e con un successo volerebbe in semifinale. Nel doppio, invece, protagonista il gruppo Mike Bryan : alle 11.30 si parte con Koolhof/Mektic contro Heliovaara/Patten, alle 18 protagonisti Granollers/Zeballos e Purcell/Thompson.

Come seguire le Atp Finals su Sky

Fino a domenica 17 novembre ogni giorno ben 12 ore live, dalla 11 del mattino a notte inoltrata, per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le Atp Finals 2024 prima e dopo ogni match con studi di presentazione a approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite.