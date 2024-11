Bolelli e Vavassori ko: vincono Krawietz/Puetz

Sconfitta per Bolelli e Vavassori, battuti in due set da Krawietz e Puetz che accedono in semifinale. Nulla è compromesso per gli azzurri che venerdì si giocheranno la qualificazione contro Arevalo e Pavic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ZVEREV-RUUD LIVE

Prima sconfitta alle Atp Finals per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Reduci dal convincente debutto contro Bopanna/Ebden, gli azzurri hanno perso in due set contro Kevin Krawietz e Tim Puetz: 7-5, 6-4 lo score in favore dei tedeschi che accedono in semifinale con un turno di anticipo. Una partita equilibrata, vinta dai n. 8 del seeding salendo di qualità dopo un avvio complicato. Qualche rimpianto per Bolelli e Vavassori soprattutto nel primo set, con tre palle break non sfruttate prima del break subito.

Il racconto del match L'impatto sul match degli azzurri è perfetto con solo due punti persi al servizio nei primi quattro turni di battuta. Bolelli e Vavassori giocano meglio, ma non sfruttano tre palle break offerte dai tedeschi. Dopo aver sofferto a lungo, Krawietz e Puetz escono alla distanza sfruttando i pallonetti e un'ottima copertura al centro. Gli italiani annullano due set point nel decimo gioco, ma a un passo dal tiebreak perdono il parziale, bucati al quarto set point dal pallonetto chirurgico di Puetz. Nel secondo set il copione non cambia: la partita è equilibrata fino all'ottavo gioco quando gli azzurri annullano la prima palla break. Nel game successivo i tedeschi recuperano da 0-30 e poi chiudono nel decimo gioco, ancora trascinati da un Puetz in grande spolvero. leggi anche Alcaraz resta in corsa: Rublev battuto 6-3, 7-6