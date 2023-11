Sinner in semifinale da primo alle ATP Finals se... Le combinazioni

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale delle ATP Finals ancora prima di scendere in campo contro il danese Rune. Decisivo il set perso da Djokovic contro Hurkacz, riserva subentrata all'infortunato Tsitsipas. Il match fra il serbo e il polacco è in diretta su Sky Sport Uno. Sinner-Rune invece sarà determinante per stabilire chi si qualificherà come primo del girone.

DJOKOVIC-HURKACZ LIVE