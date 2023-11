Sinner-Medvedev LIVE su Sky Sport Uno

Jannik Sinner non vuole smettere di sognare. Primo italiano nella storia in semifinale alle Finals, l'altoatesino ritrova Medvedev, battuto negli ultimi due precedenti a Vienna e Pechino. All'orizzonte c'è la finale contro Djokovic o Alcaraz. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW