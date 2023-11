Si chiude oggi il round robin delle ATP Finals, in cui si decide il quarto e ultimo semifinalista. In corsa ancora Carlos Alcaraz e Sascha Zverev: lo spagnolo, che alle 14.30 affronta un Medvedev già qualificato, ha in mano il proprio destino. In serata la sfida tra il tedesco e Rublev. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Carlos Alcaraz ha sulla racchetta il match-point per volare in semifinale alle ATP Finals. Al netto di ogni calcolo, lo spagnolo si qualificherà tra i migliori quattro del torneo battendo alle 14.30 Daniil Medvedev, che con due successi e zero set concessi, è già in semifinale. In serata la sfida tra Zverev e Rublev, con il russo già aritmeticamente fuori dai giochi e il tedesco appeso al risultato del pomeriggio. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW