Il bilancio dice 5-3 per Zverev, ma merita attenzione. Perché la cronologia delle loro sfide dice che il tedesco ha vinto le prime cinque, peraltro senza perdere nemmeno un set (11 su 11), ma poi ha perso le tre successive. Si sono giocate tutte in questa stagione, a Dubai, Bastad e Vienna. Per questo, il trend da seguire appare questo e la sfida più significativa in chiave Torino dovrebbe essere l’ultima, molto recente e favorevole a Rublev, passato per 6-1 6-7 6-3.