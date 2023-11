Bertolucci: "Sinner andato oltre ogni previsione"

Il talent di Sky Sport ha commentato le Atp Finals di Sinner, costretto ad arrendersi solo all'ultimo atto: "È andato oltre più ogni rosea previsione - ha spiegato -. È arrivato in finale un po' scarico, non era reattivo come negli altri giorni, e questo lo paghi dazio quando affronti il campione del mondo che ha messo in mostra una condizione fisica e tecnica mostruosa. Manca un pezzetttino per completare l'opera e avvicinarsi a Djokovic"

