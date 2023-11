atp finals

Successo da record per Djokovic: grazie alla vittoria in finale contro Sinner, il serbo ha conquistato le ATP Finals per la settima volta in carriera, staccando così Roger Federer. Nessuno come lui. Ecco i vincitori che si sono forgiati del titolo di 'Maestro' dal 1970 a oggi DJOKOVIC BATTE SINNER IN FINALE: LA CRONACA DEL MATCH