Nel video le sensazioni di Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis: "I ragazzi hanno una grande adattabilità a tutte le condizioni. Abbiamo l'obiettivo di arrivare fino in fondo e l'entusiasmo delle Finals può darci una spinta decisiva. Ma occhio all'Olanda, sfida complicata". Tutta la Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

