Italia-Serbia LIVE: alle 12 Musetti-Kecmanovic

Non c'è una formazione preferita da affrontare per Lleyton Hewitt. Il capitano dell'Australia, che ieri ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima semifinale, sa che comunque vada la sfida odierna sarà una finale dura: "Sappiamo che Djokovic e Sinner sono giocatori di qualità, non importa se giocano in singolare o in doppio. Entrambe le squadre hanno tante opzioni su chi far giocare insieme in doppio, ma io ho piena fiducia nei miei ragazzi"