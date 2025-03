Paolini fuori agli ottavi: vince Samsonova

Paolini esce di scena a Indian Wells, battuta da Samsonova con un netto 6-0, 6-4 in poco più di un'ora. Una partita in controllo per la russa che ha vinto il 74% di punti con la prima e ha conquistato 10 dei primi 11 game giocati. Jasmine rinvia l'appuntamento con il primo quarto di finale stagionale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini saluta il Wta 1000 di Indian Wells. Come lo scorso anno l'azzurra si ferma agli ottavi, battuta in due set dalla russa Liudmila Samsonova, n. 25 al mondo, con un netto 6-0, 6-4 in poco più di un'ora di gioco. La terza vittoria in altrettanti confronti per la russa cresciuta tennisticamente in Italia (è allenata da Danilo Pizzorno che collabora anche con Paolini e il suo coach, Renzo Furlan), che ha concesso pochissimo a Jasmine. A fare la differenza è stato soprattutto il servizio di Samsonova (72% di prime in campo, resa del 74% e 4 ace) che ha gestito al meglio le condizioni di gioco lente del cemento californiano. Paolini ha avuto difficoltà al servizio (43% di punti con la prima) e, in risposta, non ha mai creato problemi alla russa. Samsonova ha indirizzato entrambi i set con un break in apertura, vincendo i primi otto game dell'incontro. Dopo aver chiuso il primo parziale per 6-0, la russa ha messo in discesa anche il secondo parziale con due break. Sotto 4-1 nel secondo, Paolini ha avuto una reazione recuperando uno dei due break, ma non riuscendo poi a riaprire la partita.