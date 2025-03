Al via i quarti di finale a Indian Wells. Attesa soprattutto per Medvedev e Alcaraz, opposti a Fils e Cerundolo. In campo femminile ci sarà il rematch della semifinale olimpica tra Zheng e Swiatek mentre la n. 1 al mondo Sabalenka sfiderà la russa Samsonova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì dedicato ai quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Otto match in programma tra maschile e femminile , con lo start fissato alle 19 italiane. Tra gli uomini si parte con Griekspoor-Rune sullo Stadium 2, mentre non prima delle 21 toccherà a Daniil Medvedev sul campo centrale contro il francese Fils . Nella notte i quarti della parte bassa del tabellone con i riflettori puntati su Carlos Alcaraz , a caccia della 16esima vittoria consecutiva a Indian Wells. Lo spagnolo affronterà l'argentino Cerundolo , n. 26 al mondo. L'ultima sfida, infine, vedrà protagonisti Ben Shelton e Jack Draper . In campo femminile si parte con Zheng-Swiatek (sarà il rematch della semifinale olimpica), poi Andreeva-Svitolina e Bencic-Keys . Nella notte spazio alla n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che sfiderà Liudmila Samsonova , reduce dalla vittoria su Jasmine Paolini.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

