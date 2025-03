Ancora una vittoria senza concedere set per Ben Shelton: l'11^ testa di serie del seeding fa percorso netto anche con il connazionale Brandon Nakashima e si qualifica ai quarti di Indian Wells per la prima volta in carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ben Shelton si conferma 'on fire' in questa settimana californiana e centra i quarti di finale a Indian Wells per la prima volta in carriera. Lo statunitense, 11 del seeding, ha superato in due set il connazionale Brandon Nakashima, entrando per la terza volta tra i migliori 8 in un 1000. Shelton, che non ha ancora perso un set in questa sua campagna in California, non ha nascosto le sue ambizioni: "I Masters sono un obiettivo di quest'anno", ha detto. Nella notte italiana attesa per il due volte campione Carlos Alcaraz, che affronta Grigor Dimitrov in un derby tra grandi esteti del tennis.