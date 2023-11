Volandri: "Che orgoglio, la sognavo da due anni"

Sognato, atteso, desiderato e conquistato. Filippo Volandri ha raggiunto l'apice del suo percorso alla guida dell'Italia in Coppa Davis, replicando quanto fatto 47 anni fa dalla squadra capitanata da Nicola Pietrangeli. " Sognavo questo giorno da due anni " ha ammesso Volandri, ricordando quanto accaduto fino al trionfo. "Quando abbiamo toccato il fondo l'abbiamo dovuto raschiare ancora - spiega - Ci siamo infilati in una piccola fessura. Questa è la fotografia di quello che abbiamo passato. Io mi sono preso le responsabilità. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e tutti quelli che ci hanno creduto".

Binaghi: "Volandri ha creato un gruppo di amici"

Parole d'elogio nei confronti del capitano azzurro da parte del presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Volandri ha creato un gruppo di amici, anche contro il mio parere. Questa Coppa Davis è il trionfo dell'amicizia". Tra le dediche fatte dal n. 1 del tennis italiano anche quella a Fabio Fognini che oggi ha vinto il Challenger di Valencia ed è stato per tanti anni uno degli uomini Davis azzurri: "Non dimentichiamo quanto ha fatto Fabio per questa nazionale, anche quando non avevamo i campioni di oggi. Può dare un contributo importante all'ascesa del tennis italiano".