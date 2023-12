Gli altri italiani con più punti Atp nel ranking a fine anno

Al secondo posto, in questa speciale classifica degli italiani che hanno ottenuto più punti Atp nel ranking di fine anno, c'è anche il Matteo Berrettini del 2021 con i 4.568 punti di cui 1.200 conquistati grazie alla finale di Wimbledon, 600 per la finale di Madrid e 500 per la vittoria al Queen's. Al terzo posto troviamo ancora Jannik Sinner con i 3.350 punti del 2021. Al quarto posto ancora il 2020 di Matteo Berrettini con 3.075 punti. Al quinto posto ancora Matteo Berrettini con i 2.870 punti ottenuti nel 2019 e al sesto posto di nuovo Jannik Sinner con i 2.410 punti del 2022. Se escludiamo Berrettini e Sinner, il primo nome differente è quello di Fabio Fognini che nel 2020 (anche per via della classifica modificata a causa della pandemia) mise in cascina 2.400 punti Atp di cui 1.000 per la vittoria a Monte Carlo 2019. Sopra i 2.000 punti troviamo ancora il Berrettini del 2022 (.2375 punti) e il Fognini del 2018 (2.315 punti) e 2019 (2.290 punti).