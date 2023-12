Sinner, la Davis e non solo: i premi supertennis

Sinner, la nazionale italiana di Coppa Davis e non solo: tutti i premiati durante i SuperTennis Awards, gli oscar del tennis azzurro. In collegamento anche Tathiana Garbin: "La mia Italia è come una famiglia, siamo forti insieme"

Sono Jannik Sinner e Jasmine Paolini i migliori giocatori italiani dell'anno, premiati a Milano nel corso dei Supertennis Awards, gli Oscar del tennis azzurro. L'altoatesino, reduce dalla miglior stagione in carriera, è stato il protagonista assoluto visto che è stato premiato anche il suo coach, Simone Vagnozzi, e insieme alla squadra italiana di Coppa Davis ha ricevuto il premio per l'impresa del secolo. Spazio anche alla nazionale femminile, finalista in Billie Jean King Cup e premiata per l'impresa dell'anno. "La mia Italia è come una famiglia, siamo forti insieme" ha detto Tathiana Garbin, intervenuta in collegamento dall'ospedale dopo il secondo intervento per il raro tumore che ha scoperto prima delle Finals di Siviglia.