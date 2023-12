Sinner: "Voglio un 2024 pieno di altre emozioni"

A margine dei Supertennis Awards, il tennista altoatesino ha parlato dei suoi obiettivi per la prossima stagione: "Voglio confermarmi con una stagione da numero 4 al mondo. Spero di vivere un altro anno con tante emozioni". Il coach Vagnozzi: "Jannik non è ancora al suo massimo livello"

Un nuovo anno da protagonista per vivere altre emozioni. È l'obiettivo in vista del 2024 di Jannik Sinner , protagonista a Milano dei Supertennis Awards. Reduce da una stagione da record a suon di trionfi, l'altoatesino ha tracciato un bilancio di quanto fatto, guardando con fiducia al futuro: " È stato un anno bello con tanti momenti nuovi - spiega - Ho giocato sui campi più importanti con tanto pubblico. Spero di vivere un altro anno con tante emozioni. Nel 2024 voglio confermarmi con una stagione da numero 4. Proverò a ripartire con una mentalità positiva, poi la stagione sarà lunga".

Il 2023 è stato l'anno della consacrazione per Jannik Sinner: primo Masters 1000, best ranking al numero 4, un record 61-15 nel circuito, le vittorie contro calibri di Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune, la storica finale alle ATP Finals e il leggendario trionfo in Coppa Davis. Ripercorriamo la stagione che ha segnato la consacrazione dell'azzurro L'ITALIA VINCE LA COPPA DAVIS: AUSTRALIA KO 2-0

Vagnozzi: "Non è ancora al suo massimo livello"

Il consolidamento è l'obiettivo anche del coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi: "Da Pechino in poi ha fatto un salto di qualità - ammette - Ho sempre avuto grande fiducia in lui, conosco le sue qualità e dove può arrivare. Non siamo alla fine di un percorso, né al livello massimo. Questo è positivo. L'obiettivo per il 2024 è il consolidamento di questo livello, da tenere tutto l'anno. Un altro obiettivo è migliorare sul profilo fisico per il 3 su 5".