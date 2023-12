Volandri: "Davis? Non vedo l'ora di difenderla"

Il capitano azzurro, ospite dei Supertennis Awards, ricorda il successo a Malaga e pensa già al 2024: "La Davis ha dato consapevolezza a Sinner e maggiore fiducia agli altri giocatori. Non vedo l'ora di tornare in campo a Bologna per difenderla. Siamo carichi"

ATP E WTA, DAL 2024 TUTTO SU SKY