Sbarca su OnlyFans il tennista Nick Kyrgios: lo scopo è mostrare non solo i dietro le quinte e gli allenamenti, ma anche la vita di tutti i giorni. "Gli atleti non possono più soltanto presentarsi in campo: devono mostrarsi anche online", queste le parole dell'australiano, che non ha dubbi sul successo che avrà il profilo: "So cosa vogliono i mie fan. Li porterò con me in questo viaggio"

Il tennista Nick Kyrgios sbarca su OnlyFans. "E' tutto ancor più folle... unisciti a me su OnlyFans! L'iscrizione è gratuita per tutti! Tutto, dal dietro le quinte al campo e alla vita di tutti i giorni. Ci vediamo tutti lì", si legge nella bio del profilo. La decisione dell'australiano è stata annunciata anche dall'agenzia di management creata da Naomi Osaka Evolve, che lo rappresenta: "Stanno rivoluzionando i social media e io volevo farne parne. Gli atleti non possono più semplicemente presentarsi in campo. Dobbiamo mostrarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro”. Il tennista afferma che ha preso questa decisione anche per i suoi fan: "Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno anche vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per il viaggio!”.