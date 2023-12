Il numero 4 del mondo e assoluto protagonista della vittoria in Coppa Davis dell'Italia si scalda in vista della prossima stagione. Sinner ha pubblicato su Instagram un video nel quale si allena di domenica durante le vacanze. Il campione altoatesino si trova attualmente ad Alicante (Spagna) e tornerà in campo il prossimo 10 gennaio nel Kooyong Classic, un'esibizione in programma a Melbourne che precede gli Australian Open