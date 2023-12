Rublev perde la testa: mano in faccia all'arbitro

Andrey Rublev ha perso totalmente il controllo nel corso di un match d'esibizione contro Holger Rune che si è tenuto a Londra e che era valido per l’Ultimate Tennis Showdown: il russo, in disaccordo con il giudice di sedia, è salito fino a mettergli praticamente una mano in faccia. "E' stato inaccettabile", ha detto il campione di Monte-Carlo

E pensare che era soltanto un'esibizione... Andrey Rublev ha perso il controllo durante il match di Londra contro il danese Holger Rune, valido come semifinale dell’Ultimate Tennis Showdown, torneo ideato da Patrick Mouratoglou, in cui si gioca con regole speciali. Sotto 10-11, il russo ha chiesto di poter giocare un punto 'triplo', che gli consentisse di passare in vantaggio. Rublev ha vinto quel punto, ma l'arbitro gliene ha assegnato solo uno, non avendo sentito la chiamata del giocatore. Rublev si è infuriato e nel quarto seguente, per essere sicuro che il giudice di sedia lo sentisse, gli ha praticamente messo una mano in faccia indicando le tre dita. Il n°5 del mondo e vincitore dell'ultimo Masters di Monte-Carlo ha perso il match e si è anche pentito del comportamento: "E' stato inaccettabile, sono deluso. Il battito cardiaco era molto alto...".