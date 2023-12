Sinner-Alcaraz, allenamento insieme ad Alicante

Nessuna esibizione, come sognato da milioni di utenti sui social, ma un semplice allenamento insieme. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno diviso il campo per una sessione di lavoro ad Alicante, come documentato sui social dal n°4 del mondo. "Una buona sessione di allenamento", ha scritto l'azzurro. Pronto anche il commento del campione in carica di Wimbledon: "Preseason", accompagnata dal simbolo del fuoco. Sia Jannik che Carlitos debutteranno ufficialmente nel 2024 direttamente agli Australian Open, anche se prima ci sarà spazio per qualche esibizione. L'italiano, ad esempio, sarà protagonista dal 10 al 12 gennaio al Kooyong Classic, torneo-esibizione a Melbourne inaugurata nel 1988 e che vede nell'albo d'oro, tra gli altri, Agassi, Chang, Roddick, Federer. Il primo Slam dell'anno prenderà il via il 14 gennaio.