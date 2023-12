Vacanze finite per Jannik Sinner, che nel giorno di Santo Stefano ha salutato la sua Sesto con un'ultima sciata, documentata con un video sui social. "Mi è mancato questo, ma ora è tempo di tornare in campo", ha scritto il n°4 del mondo, che tra pochi giorni partirà per l'Australia. L'incredibile stagione dell'azzurro in due 'Sinner Day' su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW il 26 e il 29 dicembre

