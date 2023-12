Sky Sport celebra Jannik. Il 26 è 'Sinner Day'

Vittorie, record, il primo Masters 1000, la storica finale alle ATP Finals e il leggendario trionfo in Coppa Davis. E poi interviste e speciali tra cui “Un anno di Sinner”, che racchiude in quasi due ore tutti gli highlights delle principali partite giocate da Jannik nel 2023. L'incredibile stagione del giovane tennista in due 'Sinner Day' su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW il 26 e il 29 dicembre

Due giornate -perchè una non bastava per celebrare i tanti successi dell'azzurro in questo anno!- dedicate a Sinner su Sky e in streaming su NOW. Doppio appuntamento martedì 26 e venerdì 29 dicembre per riavvolgere il nastro di questo 2023, anno della consacrazione per il 22enne fuoriclasse altoatesino,

Si parte martedì 26 dicembre alle 6 del mattino con il Masters 1000 di Miami, e poi spazio alla Produzione Originale Sky Sport: "Jannik, oltre il tennis: Sinner, un anno dopo" (disponibile anche on demand). Il numero 4 del mondo fa un bilancio degli ultimi dodici mesi con il primo Mille vinto in Canada, le sfide con Alcaraz e i nuovi obiettivi. Una lunga intervista del direttore di Sky Sport, Federico Ferri assolutamento da non perdere.