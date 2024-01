Holger Rune è in finale al torneo ATP 250 di Brisbane: il danese ha superato il russo Roman Safiullin con i parziali di 6-4, 7-6. Attende ora il vincente di Dimitrov-Thompson: match in diretta non prima delle 11.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Nel torneo WTA la finale sarà Sabalenka-Rybakina

Holger Rune non sbaglia e vola in finale al torneo ATP 250 di Brisbane. All'esordio stagionale, il danese n°8 del mondo si giocherà subito il primo titolo del 2024. In semifinale il 2003 ha regolato il russo Roman Safiullin (39 ATP) con i parziali di 6-4, 7-6. Rune attende ora il vincente della seconda semifinale, che vedrà opposti Grigor Dimitrov all'australiano Jordan Thompson: match in diretta non prima delle 11.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Nel torneo WTA si giocheranno il titolo Rybakina e Sabalenka.