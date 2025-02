Il tabellone di Dubai: al via Berrettini e Sonego

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al via dell'Atp 500 di Dubai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 febbraio al 1° marzo. Il romano debutterà contro Monfils, il torinese incrocerà Tsitsipas. Guida il seeding Daniil Medvedev che affronterà all'esordio il tedesco Struff

Saranno Stefanos Tsitsipas e Gael Monfils i primi rivali di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego all'Atp 500 di Dubai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 febbraio al 1° marzo. Un primo turno impegnativo, ma al tempo stesso alla portata per i due italiani, entrambi inseriti nella parte alta del tabellone, quella guidata da Daniil Medvedev. Berrettini ritroverà Monfils tre anni dopo l'ultimo precedente, agli Australian Open 2022. L'azzurro, reduce dall'ottimo torneo a Doha, ha sempre battuto il francese nei tre confronti. In caso di vittoria, Berrettini potrebbe incrociare Dimitrov al 2° turno. Subito una testa di serie, invece, per Lorenzo Sonego che sfiderà Stefanos Tsitsipas. Il greco ha vinto i tre precedenti (l'ultimo a Roma nel 2023), ma ha perso tre delle ultime cinque partite disputate.