Da Dubai ad Acapulco: 5 tornei LIVE su Sky

Settimana a tutto tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con cinque tornei tra maschile e femminile. Gli uomini saranno impegnati a Dubai, Acapulco e Santiago del Cile, le donne tra Merida e Austin. In campo ci saranno sette italiani RISULTATI LIVE

Sarà una settimana a tutto tennis in giro per il mondo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono cinque i tornei in programma in quattro Paesi diversi: Atp 500 Acapulco, Atp 500 Dubai, Atp 250 Santiago, Wta 500 Merida e Wta 250 Austin. L'attenzione in casa Italia sarà, soprattutto, sui due Atp 500 sul cemento. Si parte da Dubai con Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il romano cerca continuità dopo l'ottimo torneo a Doha, eliminato ai quarti da Draper. Sonny, invece, torna in campo dopo i quarti a Marsiglia e sfiderà Tsitsipas al 1° turno. Ad Acapulco, invece, ci saranno Mattia Bellucci (entrato in tabellone al posto di Musetti), Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sulla terra rossa di Santiago del Cile, inoltre, spazio a Luciano Darderi che concluderà il Golden Swing dopo Buenos Aires e Rio de Janeiro. Doppio impegno, infine, nel circuito femminile: da una parte il Wta 500 di Merida (c'è Elisabetta Cocciaretto), dall'altra il Wta 250 di Austin.

Come seguire i tornei della settimana Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

Il programma di lunedì su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis

non prima delle 15.30 - Atp Dubai: Tsitsipas (Gre) vs SONEGO (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203) ore 11 - Atp Dubai: Popyrin (Aus) vs Habib (Leb)

non prima delle 13 - Atp Dubai: Evans (Gbr) vs Khachanov

a seguire - Atp Dubai: Khachanov/Rublev vs BOLELLI/VAVASSORI

non prima delle 18 - Atp Santiago: Hanfmann (Ger) vs Diaz Acosta (Arg)

a seguire - Atp Santiago: Buse (Per) vs Djere (Srb)

a seguire - Wta Merida: Kalinina (Ukr) vs Jeanjean (Fra)

non prima dell'1 - Atp Acapulco: Rinderknech (Fra) vs Ruud (Nor)

a seguire - Atp Acapulco: COBOLLI (Ita) vs Shelton (Usa)

non prima delle 4 - Atp Acapulco: Diallo (Fra) vs Paul (Usa)