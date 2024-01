Esordio da dimenticare per Jasmine Paolini al torneo WTA di Adelaide: l'azzurra viene battuta con un doppio 6-3 dalla qualificata spagnola Cristina Bucsa. Martedì debutto nel tabellone maschile per Sonego e Arnaldi, con Musetti già qualificato per il 2° turno. Il torneo di Adelaide è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Finisce al 1° turno la corsa di Jasmine Paolini all'Adelaide International, WTA 500 in diretta Nell'ultimo torneo prima dell'Australian Open, la numero 1 d'Italia e 29 del mondo, ha ceduto con un doppio 6-3 contro la qualificata spagnola Cristina Bucsa, numero 61 del mondo. La spagnola, che aveva perso entrambi i precedenti contro l'azzurra, sarà la prima avversaria della prima testa di serie, Elena Rybakina, campionessa a Brisbane la scorsa settimana e finalista in questo torneo nel 2022. Paolini era l'unica italiana in tabellone ad Adelaide, dopo la sconfitta ieri di Camila Giorgi nelle qualificazioni. La 32enne marchigiana n.55 del tennis femminile ha ceduto il passo alla 104ma del ranking, la 23enne americana Claire Liu.Il torneo di Adelaide è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.