Il calendario WTA 2024: date e tornei

Da Melbourne a New York, passando per Roma, Wimbledon e l'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. Sono 54 i tornei WTA in calendario nel 2024, con 10 WTA 1000 tra cui gli Internazionali d'Italia. In Italia ci sarà anche il torneo di Palermo a metà luglio. Sky trasmetterà dal 2024 al 2028 oltre 80 tornei tra ATP e WTA con più di 4.000 partite di tennis

I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY-ATP-WTA DAL 2024