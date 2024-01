Matteo Berrettini si è ritirato dal Kooyong Classic, torneo di esibizione in cui venerdì avrebbe dovuto sfidare l'austriaco Dominic Thiem. "Indisposizione" la motivazione fornita dagli organizzatori. Il romano, che non gioca un match dallo scorso Us Open, è stato sorteggiato al 1° turno degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2023. Gli Aus Open in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Slitta ulteriormente l'esordio stagionale di Matteo Berrettini, che si è ritirato dal Kooyong Classic, torneo di esibizione che precede gli Australian Open. Il romano avrebbe dovuto giocare un match contro l'austriaco Dominic Thiem, ma è stato rimpiazzato dall'argentino Francisco Cerundolo. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato un generico 'illness' (indisposizione) per motivare l'assenza del finalista di Wimbledon 2021. Berrettini non gioca una partita dallo scorso fine agosto, quando si infortunò alla caviglia nel 2° turno degli US Open contro il francese Rinderknech. In questa stagione ha ritardato la partenza per l'Australia, cancellandosi dal torneo di Brisbane. Il sorteggio di Melbourne dell'attuale numero 125 del mondo, che da qualche mese è guidato da Francisco Roig, suo nuovo coach dopo la separazione con Vincenzo Santopadre, lo vedrà debuttare agli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2023 e n°7 del ranking.