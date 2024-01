Djokovic litiga con tifoso: "Dimmelo in faccia!"

Novak Djokovic litiga fuoriosamente con un tifoso nel corso del match vinto a fatica contro l'idolo di casa Popyrin: "Scendi e vieni a dirmelo in faccia", ha detto il serbo in modo minaccioso. Poi a partita finita: "Il pubblico oggi non è stato corretto, faceva rumore mentre servivo. Ma bisogna convivere anche con queste cose". Guarda il video. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

DJOKOVIC, TSITSIPAS E RUBLEV AL 3° TURNO