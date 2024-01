Il treno Jannik Sinner prosegue la sua corsa ad alta velocità e senza fermate intermedie agli Australian Open. Il numero 4 del mondo ha letteralmente travolto il malcapitato Sebastian Baez (26 del seeding), conquistando così gli ottavi dello Slam down under per il terzo anno di fila. 6-0, 6-1, 6-3 i parziali per l'altoatesino in meno di due ore di gioco, al termine di un match dominato in ogni fondamentale e senza alcun tipo di sbavatura, come dimostrano le statistiche: 6 ace e nessun doppio fallo, il 64% di prime in campo con una resa del 78%, 34 vincenti (contro i 13 del rivale) e solo 4 palle break concesse (tutte salvate). Jannik affronterà ora il russo Karen Khachanov, già semifinalista a Melbourne, che si è liberato a fatica del ceco Tomas Machac: 2-1 i precedenti per l'azzurro, tutti sul cemento outdoor e tutti estremamente combattuti.