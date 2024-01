Il tabellone degli Australian Open ha regalato a Jannik Sinner un percorso non impossibile, almeno fino alla semifinale, in cui potrebbe incrociare il 10 volte campione Novak Djokovic. Dall'esordio contro l'olandese Van de Zandschulp, ecco i potenziali rivali dell'azzurro (con tutti i precedenti) verso la conquista del primo Slam in carriera. Gli Aus Open in diretta dal 14 gennaio su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN