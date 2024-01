Djokovic in semifinale: Fritz ko in 4 set

Non basta un ottimo Fritz per fermare Djokovic: il serbo vince dopo 4 ore di gioco e raggiunge la 48esima semifinale Slam in carriera, a +2 su Roger Federer. Gli Australian Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Non conosce soste il cammino agli Australian Open di Novak Djokovic. Per l'undicesima volta in carriera il serbo ha raggiunto le semifinali dell'Open d'Australia, battendo Taylor Fritz dopo quasi 4 ore di gioco: 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio finale per Nole, alla 33esima vittoria consecutiva a Melbourne. Non è bastata neanche la migliore versione dello statunitense per fermare Nole. A differenza degli otto precedenti, vinti da Djokovic senza concedere set, stavolta il n. 1 al mondo ha dovuto faticare e non poco. Fritz ha giocato ad altissimo livello soprattutto nei primi due parziali in cui ha annullato 15 palle break concesse. Dopo aver spezzato "l'incantesimo", però, Nole è riuscito a prendere il largo con 4 break su 6 occasioni. Un cambio di marcia notevole e decisivo per Djokovic che raggiunge così la 48esima semifinale Slam, a +2 su Roger Federer.