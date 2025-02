Cobolli lotta, ma Shelton vince in due set

Tiebreak fatali per Flavio Cobolli che gioca una partita alla pari con Ben Shelton, ma perde con un doppio 7-6 in due ore di gioco. Per il romano è il sesto ko consecutivo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Primo turno amaro all'Atp 500 di Acapulco per Flavio Cobolli . Il romano ha perso all'esordio in Messico con Ben Shelton al termine di una partita equilibrata (81-76 i punti vinti) e lottata per due ore, risolta dall'americano con un doppio 7-6 . Un risultato che lascia l'amaro in bocca perché Cobolli ha giocato alla pari con Shelton e nel secondo set ha avuto diverse chance per portare la partita al terzo parziale. Il n. 15 al mondo, però, ha sempre alzato il livello del suo tennis nei momenti decisivi .

Il racconto del match

Il primo set dura un'ora, ma scorre rapidamente con turni di battuta sempre on serve. L'unico game lottato è il quarto, quando Cobolli (che nel match ha messo in campo il 52% di prime palle) annulla quattro palle break e tiene il servizio. Si arriva così al tiebreak, indirizzato da Shelton con una serie di quattro punti consecutivi dal 3-2 in favore di Flavio. L'azzurro, però, non si scompone dopo il set perso e riparte forte nel secondo parziale. Subito il break a favore, ma dal 3-0 arriva il controparziale di tre game per l'avversario. A un passo dal tiebreak Cobolli guadagna due set point in risposta: da 15-40, tuttavia, c'è la rimonta di Shelton che poi chiude al tiebreak anche con un pizzico di fortuna grazie a un dritto tenuto in campo dal nastro sul match point. Il 22enne di Atlanta approda così al 2° turno dove affronterà David Goffin. Per Cobolli, invece, è la sesta sconfitta consecutiva.