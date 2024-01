La finale è Medvedev-Sinner: il russo batte Zverev

Il russo raggiunge Sinner nella finale di Melbourne grazie alla vittoria in cinque set su Sascha Zverev. La sfida per il titolo è in programma domenica alle 9.30, da seguire in diretta su Eurosport, canali 210 del telecomando Sky

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner per il titolo agli Australian Open . Il russo ha battuto Sascha Zverev nella seconda semifinale con lo score di 5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 in 4 ore e 19 minuti. Alla terza finale negli ultimi quattro anni a Melbourne, Medvedev arriva alla sfida con Sinner dopo una battaglia fisica e di nervi contro il n. 6 al mondo, conclusa dopo la mezzanotte australiana. Il 27enne di Mosca ha dovuto rimediare a una partenza ad handicap nei primi due set, risolvendo i due parziali successivi - sempre nel segno dell'equilibrio - con due tiebreak ben giocati. Nel quinto set ha prevalso la maggiore lucidità di Medvedev contro uno Zverev meno efficace al servizio (68% di punti con la prima) e più impreciso (19 errori non forzati).

Sinner-Medvedev con un altro titolo in palio

Dopo tre ATP 500 (Rotterdam, Pechino e Vienna) e un Masters 1000 (Miami) stavolta il russo e l'azzurro si contenderanno uno Slam. Sinner per il primo major della carriera, Medvedev per riscattare le due sconfitte in finale a Melbourne contro Djokovic prima e Nadal poi tra il 2021 e il 2022. Sarà il decimo confronto in carriera tra i due, il sesto nell'ultimo anno: attualmente il bilancio è 6-3 per il russo, ma Jannik ha vinto le ultime tre sfide.