Sinner-Medvedev, la finale LIVE sul canale 210 Sky

Dopo la vittoria contro Zverev, Medvedev ha presentato così la finale: "Contro di lui devi essere al 100%, se voglio batterlo devo alzare il mio livello e ci proverò. Non ho un vantaggio fisico, spero che l'esperienza nelle finali Slam possa aiutarmi. La prima finale in un major è sempre diversa per ognuno di noi, non so come la affronterà Jannik"