Cobolli agli ottavi a Montpellier: battuto Monfils

Flavio Cobolli 'on fire': dopo il terzo turno a Melbourne, il romano parte con una vittoria in rimonta contro l'idolo di casa Gael Monfils, tre volte vincitore del torneo, qualificandosi per gli ottavi del torneo di Montpellier dove sfiderà un altro francese, Lestienne. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue l'onda lunga dei trionfi azzurri. Da Melbourne, dove aveva raggiunto il 3° turno Slam per la prima volta in carriera, Flavio Cobolli vola agli ottavi dell'Open Sud de France, torneo ATP 250 in corso sui campi in cemento indoor di Montpellier, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un torneo vinto un anno fa proprio da Jannik Sinner che in finale batté l'americano Cressy in due set. Il romano, n°76 del mondo, ha superato in rimonta 6-7, 6-3, 6-0 il francese Gael Monfils, n. 70 ATP e tre volte vincitore del torneo, dopo oltre due ore e mezza di partita. Affronterà giovedì il francese Constant Lestienne, n°106 del mondo, in una partita sicuramente abbordabile.