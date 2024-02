La partita chiave per cominciare a battere i Top-5 è stata la semifinale a Miami con Alcaraz: da quel momento Sinner ha avuto la consapevolezza di poter vincere contro chiunque. Poi c'è stata l'evoluzione fisica e le scelte difficili e coraggiose, che adesso stanno pagando. E vincere aiuta a vincere... Guarda il video. Il torneo di Rottardam sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 febbraio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT