Jannik Sinner mercoledì fara il suo esordio nell'ATP 500 di Rotterdam contro l'olandese Van de Zandschulp. Alla vigilia del suo ritorno in campo dopo il successo all'Australian Open, il numero 1 italiano si è allenato con Dimitrov (che domani se la vedrà con Sonego). Nel video le ultime news dall'inviato Angelo Mangiante. Segui il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT