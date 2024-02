Buona la prima per Jannik Sinner, in campo a Rotterdam dopo il trionfo a Melbourne: "La prima partita è sempre dura, oggi era un po' diversa. Essere campione Slam è un po' differente, ma devi essere preparato a questo. Contento di essere tornato e aver giocato bene, il lavoro mi dà consapevolezza. Monfils? Sarà un match molto difficile". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna e vince, a modo suo. L'esordio al torneo ATP 500 di Rotterdam non era agevole, contro il padrone di casa Botic Van de Zandschulp e su una superficie estremamente veloce. In più c'era l'emozione della prima volta da campione Slam dopo il trionfo di Melbourne. Sinner ha pagato l'emozione un paio di game, poi ha cominciato a macinare il suo gioco fatto di 'lavatrici' sulle righe di diritto e di rovescio, con un servizio sempre solido (68% di prime e solo 4 punti persi) e alcuni recuperi da urlo. Il risultato? Doppio 6-3 in meno di un'ora e mezza e pratica archiviata, in attesa della sfida di ottavi di finale contro Gael Monfils. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.