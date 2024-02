Vavassori nei quarti: battuto Djere in due set

Per la seconda volta in carriera Andrea Vavassori raggiunge i quarti di finale in un torneo ATP. Il torinese, entrato in tabellone dalle qualificazioni, ha battuto in due set il serbo Djere. All'orizzonte c'è il quarto di finale con Carlos Alcaraz. Il torneo di Buenos Aires è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non si ferma la marcia di Andrea Vavassori all'ATP 250 di Buenos Aires, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il torinese si è qualificato per i quarti di finale battendo il serbo Laslo Djere, n. 35 al mondo, con lo score di 6-4, 7-5. La conferma dello straordinario momento di forma di Vavassori che in carriera aveva vinto solo una volta con un top 50 e non conquistava due match consecutivi a livello ATP da Marrakesh 2023, unico quarto di finale per lui nel circuito. Quella con Djere è stata una partita con due set diversi nell'andamento, ma dettati dai tanti errori del serbo. Nel primo l'azzurro era riuscito a scappare via con un doppio break di vantaggio, subendo però la rimonta di Djere da 4-0 a 4-4. Tuttavia il rendimento al servizio (50% di prime e 42% di resa) è costato caro al serbo che nel decimo gioco ha perso il servizio a zero. Più equilibrato, invece, il secondo parziale, risolto a un passo dal tiebreak con il break in favore di Wave nel dodicesimo gioco.