Alcaraz: "Djokovic e Sinner i rivali da battere"

Il numero due del tennis mondiale Carlos Alcaraz è pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nell'ATP 250 di Buenos Aires. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, avrà un bye al primo turno ed esordirà contro uno tra il peruviano Juan Pablo Varillas (85 ATP) e un qualificato. La presentazione del torneo argentino è stata un'occasione per parlare anche della stagione appena cominciata: "Per me sarebbe un sogno portare l'oro nel mio paese, in Spagna. Quindi preferirei vincere l’oro olimpico quest’anno. Anche se vorrei conquistare anche il Roland Garros, non vi voglio mentire". Alcaraz attualmente vede il vincitore dell'Australian Open Jannik Sinner e il numero uno del mondo Novak Djokovic come i suoi più grandi antagonisti: "Sono loro i rivali da battere. Per me e per tutti. E Zverev, che ha un testa a testa contro di me. Ma Djokovic e Sinner in questo momento sono al top".