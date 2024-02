Sinner: "Non penso al ranking, solo a migliorare"

Archiviata la vittoria con Raonic, Sinner pensa già alla semifinale con Griekspoor che potrebbe regalargli l'aritmetica 3^ posizione nel ranking: "Non ci penso, devo solo pensare a lavorare per migliorare il mio livello. Se vinco sono contento, se perdo resto 4°. Oggi è stata complicata, è stata un'ottima lezione per me". Guarda l'intervista al microfono di Angelo Mangiante. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-RAONIC, HIGHLIGHTS