Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo 250 di Doha: il torinese cede 6-2, 7-5 al russo Pavel Kotov, n°65 del ranking. Ora Musetti-Zhang in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Prima giornata del Qatar ExxonMobil Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Ora in campo Musetti-Zhang, domani tocca a Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, che al 1° turno affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori, n.55 del ranking, mai affrontato in carriera.