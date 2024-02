La settimana nera del tennis azzurro maschile si è completata nella notte. Flavio Cobolli è subito eliminato al torneo Atp 250 di Los Cabos, in Messico. Il 21enne numero 69 al mondo è stato battuto nettamente al primo turno dal giapponese Yoshihito Nishioka, 84°del ranking, che si è imposto con un 6-1, 6-0 senza storia in appena 49' di gioco. Ieri fuori all'esordio sul cemento messicano anche Matteo Arnaldi, ko in in tre set contro l'australiano Max Purcell. Il giapponese si regala così un ottavo di finale contro la testa di serie numero 1, Alexander Zverev, al primo torneo dopo l'Australian Open. Primo set in cui Flavio perde subito la battuta due volte e va sotto 0-4: vince il 5° game, ma non riesce mai a far male al rivale. Il 2° set è anche peggio, con un bagel che fa male, come dimostrano le statistiche: appena il 10% di punti vinti con la seconda e zero palle break avute. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW