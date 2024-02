Jasmine Paolini diventa la quarta italiana a giocare una finale in un torneo WTA 1000: la toscana batte 6-2, 7-6 la romena Cirstea e prosegue la sua settimana da sogno. Virtualmente n°16 del ranking, attende domani alle 16 la russa Kalinskaya, che ha superato la polacca Swiatek: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini non vuole smettere di sognare e vola in finale al Duty Free Tennis Championships, secondo WTA 1000 della stagione in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.26 WTA, ha battuto la romena Sorana Cirstea, n.22 WTA con i parziali di 6-2, 7-6 dopo poco meno di due ore di gioco. Paolini, che raggiunge il best ranking al 16 del mondo, è la quarta giocatrice a raggiungere una finale in un 1000, la prima da Camila Giorgi nel 2021. Sabato alle 16 affronterà la russa Anna Kalynskaya, n.40 WTA, passata attraverso le qualificazioni, che ha superato a sorpresa con un doppio 6-4 la testa di serie n°1 del mondo, la polacca Iga Swiatek. Due i precedenti con una vittoria per parte: l'azzurra è stata battuta un mese fa al quarto turno a Melbourne.